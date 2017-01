So reagiert das Netz auf Trumps Amtseinführung

Donald Trumps erste Rede als US-Präsident hat viel Diskussionsstoff geboten, an einer Stelle mussten einige Filmfans auch lachen: Trump zitierte, wohl unwissentlich, den „Batman“-Bösewicht Bane, wie zahlreichen Twitter-Nutzern aufgefallen ist.

Trump sagte wörtlich: „Wir nehmen die Macht von Washington DC und geben sie an euch, das Volk, zurück.“

Im Englischen fast wortgleich sagt Maskenmann Bane im Film „Batman - The Dark Knight Rises“ von 2012: „Wir holen uns Gotham zurück von den Korrupten! Den Reichen! (...) Und wir geben es euch, dem Volk, zurück.“ Binnen Stunden wurde der Vergleich tausendfach verbreitet.

"And we give it back to you...the people"

Bane 2012

Trump 2017 pic.twitter.com/HBXDCR6RqS — M. (@Maen_FCB) 21. Januar 2017

Das Netz leidet mit Michelle Obama

Auf vielen Bildern von der Amtseinführung wirkt die ehemalige First Lady Michelle Obama angespannt, genervt und traurig. Im Internet machten am Freitag hundertfach Fotos die Runde, auf denen sie ziemlich schlecht gelaunt aussieht.

The arc of Michelle Obama's side-eye shade bends toward justice pic.twitter.com/HCjC9Ham4W — Brentin Mock (@brentinmock) 20. Januar 2017

„Du und 65 Millionen andere“, schrieb ein Twitter-Nutzer mit Blick auf die mehr als 65 Millionen Wähler von Wahlverliererin Hillary Clinton unter ein Bild, auf dem die Ex-First-Lady besonders grimmig schaut.

Obama ändert Twitter-Account

Wenige Stunden nach der Amtsübernahme von Donald Trump schrieb Barack Obama: „Hi zusammen! Zurück mit dem alten Namen. Geht dieses Ding noch? Michelle und ich fahren jetzt schnell in Urlaub, dann machen wir uns wieder an die Arbeit.“ Zuvor war bereits der offizielle Account @POTUS an Trump übergeben worden. Obamas Tweets als Präsident sind nun mit dem Namen @POTUS44 zu finden - seine Follower behielt er auch dort.

Hi everybody! Back to the original handle. Is this thing still on? Michelle and I are off on a quick vacation, then we’ll get back to work. — Barack Obama (@BarackObama) 20. Januar 2017

Auch Michelle Obama meldete sich zu Wort. „Nach außergewöhnlichen acht Jahren werde ich eine kleine Pause machen“, schrieb sie. „Ehe ihr es bemerkt, werde ich zurück sein, um mit euch an den Themen zu arbeiten, die uns wichtig sind.“ In ihrer Biografie steht nun: „Mädchen aus dem Süden und frühere First Lady. Ehefrau, Mutter, Hundeliebhaberin. Immer Chef-Umarmerin.“

After an extraordinary 8 years, I'll be taking a little break. Will be back before you know it to work with you on the issues we care about. pic.twitter.com/o0ECJitXnw — Michelle Obama (@MichelleObama) 20. Januar 2017

Deutlich weniger Schaulustige

Auch Vergleiche zwischen den Menschenaufläufen bei Obamas und Trumps Vereidigung wurden vielfach geteilt.

