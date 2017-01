Warner

Will Smith: „Manche Dinge sind einfach nicht wichtig.“

In „Verborgene Schönheit“ spielt Will Smith Howard, den Chef einer erfolgreichen Werbeagentur. Nach dem Tod seiner kleinen Tochter zieht er sich zurück. Nur in Briefen, die er an „Liebe“, „Zeit“ und „Tod“ adressiert, versucht er, die Tragödie zu verarbeiten.

Um den einsilbigen Howard ins Jetzt zurückzuholen, engagieren seine Kollegen ein Schauspieler-Trio: Amy (Keira Knightley), Raffi und Brigitte (Helen Mirren) sollen als die Allegorien in Howards Alltag auftauchen und ihn dazu bewegen, seine fatalistische Weltsicht abzulegen. In weiteren Rollen sind Kate Winslet und Edward Norton zu sehen.

Früher war ein Oscar-Gewinn für Smith das große Karriereziel, nach dem Krebstod seines Vaters sieht er die Sache aber gelassener. „Manche Dinge sind einfach nicht wichtig“, erklärt er im Interview mit P.A. Straubinger.

