Hitradio Ö3/Walter Dunger

Thomas David: „Ich bin sehr verliebt“

Nach zwei Jahren Schaffenspause hat sich „Die große Chance“-Gewinner Thomas David vor kurzem mit seiner neuen Single „Find My Love“ zurück gemeldet. Im Ö3-Wecker hat der 31-Jährige mit Robert Kratky und Sandra König über das Leben und die Liebe geplaudert.

„Der Song geht eigentlich mehr um die Liebe zu sich selbst“, erklärt der gebürtige Steirer im Ö3-Interview.

Für Thomas eine wichtige Voraussetzung, um anderen ein guter Partner zu sein. Seit eineinhalb Jahren ist der Singer/Songwriter selbst glücklich vergeben.

Hitradio Ö3/Walter Dunger

„Find My Love“ ist ein Vorbote auf das neue Album „to love“, das am 24. März erscheint - der Tag, an dem auch die gleichnamige Tour startet.

Alle Termine im Überblick

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 23. Jänner 2017 (CC)

Neuvorstellung: „Find my Love“ von Thomas David