So kannst du deinen Namen auf Robbie Williams verewigen

Wer würde nicht gerne ganz nah an seinem Lieblingsstar sein? Fans des britischen Musikers können sich freuen: Sie können sich auf seinem Körper verewigen lassen.

Bots sind auf der Vormarsch. Das sind automatisierte Antworten auf Fragen, und können so eingestellt werden, als hätte ein Mensch sie beantwortet. Wer würde gerne mit Robbie Williams chatten und alle Fragen beantwortet kriegen? Oder Schere-Stein-Papier spielen? Das ist jetzt möglich. Für all jene Fans, die seine Quiz-Fragen richtig beantworten können, winkt am Ende auch noch das Bild des Superstars: Nackt und nur mit dem Namen des Fans tätowiert.