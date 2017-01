Clinton: „Barron verdient die Chance ein Kind zu sein“

Chelsea Clinton (36) weiß, was es bedeutet, im Fokus der Öffentlichkeit aufzuwachsen und ergreift jetzt Partei für den zehnjährigen Sohn von US-Präsident Donald Trump.

„Barron Trump verdient die Chance, die jedes Kind hat - nämlich ein Kind zu sein“, schrieb die Tochter des früheren US-Präsidenten Bill Clinton (70) und der unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton (69) am Sonntag auf Twitter. Sie selbst war 12, als ihr Vater ins Weiße Haus einzog.

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids.

Offenbar reagierte die 36-Jährige auf Witze, die über den Zehnjährigen in den sozialen Netzwerken gemacht wurden.

Während der Amtseinführung am Freitag hatte der Junge phasenweise gelangweilt gewirkt.

Barron #Trump is so obviously thinking "Jeeze this is so freaking dull...how long 'til I can get home to my Xbox..." pic.twitter.com/VLxBcgg8Cd