James Blunt

„The Afterlove Tour“: James Blunt kommt nach Österreich

Fans des britischen Singer-Songwriters können sich freuen: Der Musiker kommt mit seinem neuen Album nach Österreich und stattet Wien und Salzburg einen Besuch ab.

JAMES BLUNT

„The Afterlove Tour 2017"

31.10.2017, Wiener Stadthalle

01.11.2017, Salzburgarena

Allgem. VVK-Start: 27.01.2017, 10 Uhr

James Blunt hat seinen Sinn für Ironie nicht verloren: „If you thought 2016 was bad – I’m releasing an album in 2017“, twitterte der Star vor einigen Wochen. Nun gibt es weitere Neuigkeiten: Es geht im Oktober mit neuem Album auf Tour!

Some of us just can. Ein von James Blunt (@jamesblunt) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 8:19 Uhr

Sein Durchbruch gelang ihm im Jahr 2005 mit dem Megahit „You’re Beautiful“ und dem dazugehörigen Album „Back To Bedlam“, welches in seiner Heimat zur meistverkauften Platte der Nuller-Jahre wurde, auf Platz 17 der bestverkauften Platten der vergangenen 60 Jahre landete, weltweit rund 80 Platinauszeichnungen erhielt und auch von der kritischen Presse sehr gut aufgenommen wurde. Seither macht Blunt, was er will: Genau die Musik, die ihm gefällt.

No, honestly... This is mine! Ein von James Blunt (@jamesblunt) gepostetes Foto am 6. Jun 2015 um 19:22 Uhr

Mittlerweile hat er weltweit über 20 Millionen Alben und über 12,8

Millionen Singles verkauft. Verlässlich erscheint alle paar Jahre ein neues Werk, das ebenso verlässlich Erfolg hat. Jedes seiner inzwischen vier Studioalben wurde vielfach ausgezeichnet und millionenfach verkauft. Stets merkt man den Songs an, dass sich Blunt bei der Komposition Zeit gelassen hat, um am Songwriting zu feilen und die Arrangements zu perfektionieren.

This picture was taken by Konrad Bartelski! http://www.konradbartelski.com/hero.html #BluntOnTour Ein von James Blunt (@jamesblunt) gepostetes Foto am 26. Jan 2015 um 5:14 Uhr

Dass er sich im Studio die Zeit genommen hat, um eine perfekte und ausgewogene Produktion zu garantieren und seine Soundvorstellung zu 100 Prozent umzusetzen. Und das gilt sicher auch für das kommende Album. Schon die erste Auskopplung „Love Me Better“, welche am 27.01. erscheint, wird uns einen kleinen Vorgeschmack davon geben.