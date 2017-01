Yui Mok / PA / picturedesk.com

„Castle on the Hill“: Ed Sheeran rockt auf Youtube

Anfang Jänner hat sich Ed Sheeran aus seiner musikalischen Auszeit mit zwei Hits zurück gemeldet, die sofort auf Platz 1 und 2 der Ö3 Austria Top 40 Charts geklettert sind. Jetzt sorgt das Musikvideo zu „Castle on the Hill“ auf Youtube für Rekordklickzahlen.

Eine halbe Million Ansichten nach einem Tag, das Video zu “Castle On The Hill” rüttelt an den Klickrecordzahlen von Bieber & Co.. Die Dreharbeiten dazu hat Ed Sheeran auf Instagram festgehalten.

Loved filming this in Fram. All these kids are actually from my high school! Go watch & share it far and wide x youtube.com/edsheeran Ein von Ed Sheeran (@teddysphotos) gepostetes Video am 23. Jan 2017 um 3:29 Uhr

Ed Sheeran „Castle On The Hill“ auf Youtube

„Castle on the Hill“ wird auch auf Ed Sheerans neuen Album „Divide“ zu finden sein, das am 3. März erscheint. (SC)

„Ö3-Playlist“ mit Elke Rock, 23. Jänner 2017