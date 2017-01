Yui Mok / PA / picturedesk.com

„Castle on the Hill“: Das ist der brandneue Clip von Ed Sheeran

Das brandneue Musikvideo „Castle on the Hill“ des britischen Singer-Songwriters ist da: Damit lässt der Sänger seine musikalische Auszeit endgültig hinter sich und beweist, dass das Warten nicht umsonst war.

Das neue Material des Superstars entführt uns in seine Vergangenheit, indem ein rothaariger Schauspieler die Rolle des jungen Sheeran übernimmt, der seinen ersten Kuss erlebt.

🏰 Ein von Ed Sheeran (@teddysphotos) gepostetes Foto am 20. Jan 2017 um 7:31 Uhr

„Fand es toll, das in Fram zu filmen. All diese Kids sind aus meiner Highschool! Schaut es euch an!“, kommentierte der Künstler den neuen Clip auf Instagram.

Ein Liebeslied, gewidmet seiner Hematstadt Suffolk und bereits vor zwei Jahren geschrieben, lag seither in einer Schublade und wartete nur noch auf die Veröffentlichung. Kein Wunder also, dass bereits kurze Zeit nachdem der Clip gedroppt war das Musikvideo über 5 Millionen Fans erreicht hatte.

Zurück aus der Auszeit

Anfang Jänner meldete sich der Künstler aus seiner musikalischen Auszeit zurück und begeisterte die Fans bereits mit zwei neuen Songs.

Just got the test pressing for the album, can’t wait for you to hear it! Pre-order link in my bio x Ein von Ed Sheeran (@teddysphotos) gepostetes Foto am 13. Jan 2017 um 8:44 Uhr

Nachdem bereits “Shape of You” an der Spitze aller Charts angekommen ist, schafft es der Track „Castle on the Hill“ bei uns auf Platz 2 in den Austria Top 40. Das neue Album „Divide“ erscheint am 3. März.

÷ out 3rd March. Pre-order will go live at midnight in your country x Ein von Ed Sheeran (@teddysphotos) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 2:57 Uhr

