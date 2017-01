Dieser Heiratsantrag ist richtig schief gegangen

Bei einem Basketball-Spiel der Atlanta Hawks nutzte ein junger Mann die Kiss-Cam, um seiner Freundin einen Antrag zu machen. Doch leider verlor er kurz darauf den Verlobungsring.

Die berühmte „Kiss-Cam“ ist den meisten Amerikanern bekannt. Bei den Pausen von Sportveranstaltungen wird eine Kamera auf das Publikum gerichtet - und wählt dann zwei Personen aus, die sich dann küssen sollen. Auch bei einem Basketball-Spiel der Atlanta Hawks kam diese Aktion zum Einsatz. Ein junger Mann nützte die Chance und machte seiner Freundin einen Heiratsantrag.

Doch der Antrag lief leider nicht so glatt, wie geplant. Weil ihm ein anderer Mann freudig auf die Schulter klopfte, rutschte ihm der Ring aus den Händen.

A fan tried to propose to his girlfriend last night...and then this happened: 😬😬 pic.twitter.com/tCgr0A3ItE