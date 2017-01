APA/EPA/JOHN G. MABANGLO

„Toni Erdmann“ für den Oscar nominiert

Die Deutsch-österreichische Koproduktion „Toni Erdmann“ der deutschen Regisseurin Maren Ade ist für den Oscar in der Kategorie „bester fremdsprachiger Film“ nominiert. Favorit ist „La La Land“ mit 14 Nominierungen.

Wie die US-Filmakademie am Dienstag in Los Angeles bekanntgab, konkurriert das Vater-Tochter-Drama mit Filmen aus Dänemark, Schweden, Australien und dem Iran um die begehrte Auszeichnung. Die Oscars werden am 26. Februar verliehen.

Das Medienboard Berlin-Brandenburg, das die Produktion gefördert hatte, gratulierte dem „Toni Erdmann“-Filmteam. „Maren Ades Arthouse-Meisterwerk berührt die Menschen weit über Deutschland hinaus“, erklärte Geschäftsführerin Kirsten Niehuus. „Auch deshalb freuen wir uns, dass der ‚Toni‘-Hype nun Hollywood erreicht hat.“

„Toni Erdmann“ war auch für den Filmpreis Golden Globe nominiert gewesen, ging bei der Verleihung Anfang Januar aber leer aus. Der Film lief im vergangenen Jahr im Wettbewerb bei den Filmfestspielen in Cannes.

© SND

„La La Land“ mit 14 Nominierungen großer Favorit

Der großer Favorit in die 89. Oscar-Verleihung am 26. Februar ist der Film des 32-jährigen US-Regisseurs Damien Chazelle wurde u.a. in den Hauptkategorien „Bester Film“ und „Beste Regie“ bedacht und könnte auch seinen Hauptdarstellern Ryan Gosling und Emma Stone Preise einbringen. Das teilte die Academy am Dienstag mit.

„La La Land“ zog damit mit den bisherigen Spitzenreitern „All About Eve“ (1950) und „Titanic“ (1997) gleich, die mit jeweils 14 Nominierungen bis dato die Bestenliste der Nominierten anführten.

Verhältnismäßig weit abgeschlagen hinter „La La Land“ finden sich Denis Villeneuves kluges Science-Fiction-Drama „Arrival“ mit acht sowie Barry Jenkins’ Coming-of-Age-Drama „Moonlight“ mit sieben Nominierungen. Auf jeweils sechs Nominierungen bringen es Kenneth Lonergans sensibles Familiendrama „Manchester by the Sea“, Garth Davis’ Drama „Lion“ und Mel Gibsons Kriegsfilm-Passion „Hacksaw Ridge“. Neben den sechs genannten Filmen konkurrieren weiters „Fences“, „Hidden Figures“ und „Hell or High Water“ um den begehrten Titel „Bester Film“.

Zu den fünf Nominierten für den Oscar als bester Hauptdarsteller gehören Casey Affleck („Manchester by the Sea“) und Denzel Washington („Fences“); bei den Frauen können sich u.a. Viola Davis („Fences“), Isabelle Huppert („Elle“) und Natalie Portman („Jackie“) Hoffnungen machen. (APA)