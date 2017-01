Neues von Pizzera & Jaus: „Eine ins Leben“

Mit „Eine ins Leben“ starten Pizzera & Jaus eine ins neue Jahr. 2016 sind sie durchgestartet. Jetzt wollen sie auch 2017 rocken.

Kein zweiter Jedermann

Mit „Jedermann“ haben es Pizzera & Jaus voriges Jahr völlig unverhofft zwei Wochen lang an die Spitze der Ö3 Austria Top 40 geschafft. Damit haben sie sich selbst Maßstäbe gesetzt, denen sie nun mit „Eine ins Leben“ gerecht werden wollen. „Natürlich haben wir ein bissl Druck verspürt“, sagt Otto Jaus, „aber dadurch, dass der neue Song ganz anders klingt, voll rein fetzt, so auf Back to the Roots, ist ein Vergleich ohnehin nur schwer möglich.“

Zwei Egomanen – Eine Band

Ihr vierter gemeinsamer Song ist definitiv eine musikalische Weiterentwicklung. Da braut sich was zusammen. Ein erstes Album ist schwer fällig und wird – so wie’s ausschaut – heuer noch veröffentlicht. Aus zwei erfolgreichen Solo-Kabarettisten wächst also schön langsam ein cooles, neues, ernstzunehmendes Bandprojekt heran. Oder wie die beiden zu sagen pflegen: „Zwei Egomanen, eine Bühne, geht si des aus? - Na logisch, mit an Busserl, Pizzera & Jaus.“

Österreich-Tournee

Im Herbst starten Paul Pizzera und Otto Jaus ihre erste gemeinsame große Österreich-Tournee. Zwei Stimmen, zwei Instrumente. Da der Kartenbedarf aber jetzt schon so gewaltig ist, werden die Locations immer größer. „Da halten wir uns natürlich auch die Option offen, auf eine richtige Band aufzustocken, weil das dann sicher noch einmal ein bissl mehr fahrt“, freut sich Paul Pizzera über dieses Luxusproblem. Die Devise für 2017 lautet also: Eine ins Rock’n’roll-Leben.

Steckbrief Pizzera & Jaus:

