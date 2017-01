Gerry Broome / AP / picturedesk.com

Trump will angeblichen Wahlbetrug untersuchen

US-Präsident Donald Trump will eine Untersuchung des angeblichen massiven Betrugs bei der US-Wahl im November anordnen. Dies kündigte er am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter an.

Trump hatte in den vergangenen Tagen seinen Vorwurf erneuert, bei der Wahl habe es millionenfachen Wahlbetrug zu seinen Ungunsten gegeben. Er präsentierte dafür aber bisher keinerlei Belege.

Nach Angaben der US-Wahlbehörden gibt es keine Hinweise auf Wahlbetrug in größerem Ausmaß. Der Präsident schrieb nun, er wolle unter anderem die Stimmabgabe durch „illegale“ Einwanderer und die Registrierung von bereits verstorbenen Menschen als Wähler untersuchen lassen. Einige Verstorbene stünden bereits seit „langer Zeit“ in den Wahlregistern.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Januar 2017

Trump kündigte ferner an, abhängig von den Ergebnissen der Untersuchung wolle er die Wahlverfahren reformieren lassen. Der Republikaner hatte die Wahl dank seiner Mehrheit im entscheidenden Wahlleutekollegium errungen, im landesweiten Resultat lag er nach den amtlichen Auszählungsergebnissen aber fast drei Millionen Stimmen hinter der Demokratin Hillary Clinton.

even, those registered to vote who are dead (and many for a long time). Depending on results, we will strengthen up voting procedures! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Januar 2017

In den vergangenen Tagen behauptete er, bei der Wahl seien drei bis fünf Millionen Stimmen illegal abgegeben worden. Dies sollen angeblich Einwanderer ohne Stimmrecht gewesen sein. Ohne diese Betrügereien hätte er auch beim landesweiten Resultat gewonnen, wurde Trump in Presseberichten zitiert.

Weitere Ankündigungen

Doch Trump versorgte bereits davor seine Twitter-Follower fleißig mit Ankündigungen.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Januar 2017

„Morgen ist ein großer Tag für die NATIONALE SICHERHEIT geplant. Neben vielen anderen Dingen, werden wir die Mauer bauen!“, postete Donald Trump am 25. Jänner. (apa/afp/NL)