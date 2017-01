„Resident Evil 6: The Final Chapter“

Ein letztes Mal begibt sich Milla Jovovich als toughe Alice in die Zombie-Apokalypse. „Resident Evil: The Final Chapter“ ist der epische Abschluss der Resident-Evil-Saga, die auf der gleichnamigen Videospielreihe basiert.

Inhalt:

Bis dato sind keine konkreten Details hinsichtlich der Handlung von „Resident Evil: The Final Chapter“ bekannt. Höchstwahrscheinlich wird das sechste sowie abschließende Kapitel der Reihe direkt an den verheerenden Cliffhanger von Resident „Evil 5: Retribution“ anschließen.

Im Rahmen dieses Cliffhangers gelangte Alice (Milla Jovovich) mit den restlichen Überlebenden nach Washington, D.C. Im Weißen Haus wartete jedoch eine böse Überraschung auf alle Beteiligten: Wesker (Shawn Roberts) hat das Kommando übernommen und infiziert Alice wieder mit dem T-Virus. Dadurch erlangt diese ihre alten Kräfte zurück und verwandelt sich in eine unberechenbare Killermaschine.

Gleichzeitig ist Alice nun die letzte Hoffnung der Menschheit, denn das komplette Areal droht von hungrigen Zombies überrannt zu werden. Doch ist Alice auch bereit, sich mit ihrem Erzfeind zu verbünden, um den vernichtenden Machenschaften der Red Queen endgültig ein Ende zu setzen?

Shin Changs Filmkritik

Der Inhalt ist eigentlich in 15 MInuten erzählt, inklusive Logikfehler und haarsträubenden Plot-Wendungen, aber dafür wird der geneigte Actionfan über 100 Minuten lang optisch mit einer perfekten Heavy-Metal-Action-Stunt-Orgie belohnt.

Und eigentlich sollte der Film, „Die Leiden der nicht mehr ganz so jungen Milla Jovovic“ heißen, denn keine kann es so gut wie sie auf der Leinwand. Sie stürzt, wird von Zombies angeknabbert, gegen Wände geschleudert und immer wieder steht sie stöhnend und ächzend auf um die Welt zu retten. I like it!

Für Fans der Reihe bzw. Specialeffekt-Junkies ist der Film ein würdiges Finale Kurz: Edelzombietrashfilm Deluxe.

ORF.at

Wer hingegen etwas Gruseliges mit mehr Inhalt sucht, sollte vielleicht in den Nebensaal wechseln und sich den ebenfalls diese Woche startenden neuen Horror-Thriller „Split“ vom „The Sixth Sense“-Regisseur M. Night Shayamalan ansehen.

Filminfo:

Resident Evil 6: The Final Chapter (2017)

Genre: Horror, Science Fiction, Action

Schauspieler: Milla Jovovich, Ruby Rose, Ali Larter, Iain Glen, Shawn Roberts u.a.

Regie: Paul W.S. Anderson

Musik: Paul Haslinger

Kamera: Glen MacPherson

Altersfreigabe: ab 16

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 26. Jänner 2017 (P.A. Straubinger)