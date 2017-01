Pixabay

Soll ich die Stiefmutter zur Hochzeit einladen?

Entscheidung gefällig? Philipp Hansa und Gabi Hiller helfen in der Ö3-Communityshow „Frag das ganze Land“ bei der Lösung der hartnäckigsten Dilemmas.

1. Dilemma (Vanessa, 24)

„Ich heirate in ein paar Monaten. Meine Eltern sind seit ein paar Jahren geschieden. Die Scheidung ist nur zustande gekommen, weil mein Vater eine Affäre hatte, mit der er mittlerweile verheiratet ist. Meine Mutter befürchtet jetzt, die neue Frau von ihm würde ebenfalls zur Hochzeit kommen. Eigentlich kann sie keiner aus der Familie leiden. Soll ich meine Stiefmutter zur Hochzeit einladen? Soll ich also die Frau die fürs Ende der Ehe meiner Eltern verantwortlich ist einladen? Wenn Ja, verletzte ich meine Mutter. Wenn Nein, verletzte ich meinen Vater!“

2. Dilemma (Peter, 44)

„Ich streite schon wieder mit meiner Frau. Sie ist doch tatsächlich der Meinung, dass man in Österreich ‚durch den Rost fallen‘ nicht sagen darf. Außerdem will sie alles gegendert haben, aber es dauert einfach länger ‚Schülerinnen und Schüler‘ zu sagen. So viel Zeit will ich nicht verwenden fürs Sprechen. Wir sind doch langsam päpstlicher als der Papst!! (Oder darf man das auch nicht sagen? ;)“

3. Dilemma (Kristin, 21)

„Mein Freund hatte schon zwei Affären während unserer Beziehung und das ist auch in Ordnung so, da ich der Meinung bin, dass eine Affäre das Feuer in der eigenen Beziehung erst so richtig zum Brennen bringt. Außerdem würden die Männer das sowieso machen. Allerdings meine Frage: Sind Frauen auch so? Ich verspüre nie den Drang eine Affäre zu beginnen. Ist das wirklich reine Männersache?“

„Frag das ganze Land - die Ö3-Community-Show“ mit Gabi Hiller und Philipp Hansa, 28. Jänner 2017