Twitter-Battle: Wer hat das süßeste Tier-Baby?

Tiergärten batteln sich derzeit via Twitter, wer derzeit das niedlichste neu geborene Tier-Baby hat.

Angefangen hat der National Zoo aus Washington, der zuerst ein Bild einer Baby-Robbe twitterte. Bald daraufhin folgten etliche weitere Bilder von süßen kleinen Tieren aus Tiergärten der ganzen Welt.

We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w/ mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk

Zoos aus aller Welt twittern Fotos ihrer eigenen Schützlinge zurück.

User im Netz sind begeistert. Es wird fleißig geliked und geshared.

@SarahJanetHill Um, hi. 👋 Kilgore the bobcat here, reporting for duty in the #cuteanimaltweetoff. He's adorable and rescued. pic.twitter.com/OReyk5q0B7