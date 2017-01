Warner Music

„Love Me Better“: So klingt die Neue von James Blunt

Am 27. Jänner feiert die neue Single „Love Me Better“ von James Blunt Premiere auf Ö3.

Nach seinem Album „Moon Landing“ vom Oktober 2013 ist ein bisschen ruhig um den britischen Singer-Songwriter geworden. Blunt hat die kleine Auszeit genutzt, um sich verstärkt seinem Privatleben zu widmen, hat im September 2014 geheiratet und ist wenig später erstmals Vater geworden.

Musik dreht sich um die Liebe

Am 27. Jänner erscheint mit „Love Me Better“ jetzt der erste Vorbote auf das neue Album „The Afterlove“. Der Song wurde an einem ungewöhnlichen Ort aufgezeichnet - in der Umkleidekabine neben dem legendären Veranstaltungssaal „The Roundhouse“ in London. „Man hört das Verkehrsrauschen im Hintergrund“, verrät der 42-Jährige. „Die Stimmung ist sofort da, es ist spannend.“

So klingt „Love Me Better“

Geschrieben hat Blunt den Song zusammen mit Ryan Tedder von OneRepublic - „in seinem Zimmer im Corinthia Hotel in London.“ „Wir haben es dann zu zweit aufgenommen, daher ist es mehr elektronische Musik, aber man hört die elektrische Gitarre.“ Eine augenzwinkernde Anspielung in dem Song ist die Textzeile "Ich hätte gesagt: „You’re Beautiful“ („Du bist schön"), aber ich habe diese Worte schon einmal verwendet“. „You’re Beautiful“ war Blunts erster großer Hit im Jahr 2005.

Richtig groß

Mit typisch britischem Humor hat Blunt das Cover seiner LP auf Twitter präsentiert.

Check out my 12 inch… pic.twitter.com/AdrBHRI5X5 — James Blunt (@JamesBlunt) 23. Januar 2017

I’ve got something huge to show you - pic.twitter.com/oudRglXiTk — James Blunt (@JamesBlunt) 23. Januar 2017

Zwei Ö3-Konzerte in Österreich

Auf die "The Afterlove Tour“ dürfen sich österreichischen Fans dann im Herbst freuen. James Blunt kommt Ende Oktober nach Wien und gibt ein weiteres Konzert Anfang November in Salzburg.

„The Afterlove Tour“: James Blunt kommt nach Österreich

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 27. Jänner 2017 (CC)