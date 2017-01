Yui Mok / PA / picturedesk.com

Ed Sheeran - vielleicht bald dein Nachbar?

Er hat elf Millionen Alben verkauft, zwei Grammys abgestaubt und ist gerade mit zwei Singles in den Top 3 der Ö3 Austria Top 40. Ed Sheeran könnte bald dein Nachbar werden. Kein Spaß. Martin Edelmann hat den Singer und Songwriter in Berlin getroffen.

Was ihn dazu bewegt es sich hier in Österreich bequem zu machen? „Große Stelzen, große Biere“, und die Menschen mag er in Österreich.

Zurück aus der Auszeit

Anfang Jänner meldete sich der Künstler aus seiner musikalischen Auszeit zurück und begeisterte die Fans bereits mit zwei neuen Songs.

Just got the test pressing for the album, can’t wait for you to hear it! Pre-order link in my bio x Ein von Ed Sheeran (@teddysphotos) gepostetes Foto am 13. Jan 2017 um 8:44 Uhr

Nachdem bereits “Shape of You” an der Spitze aller Charts angekommen ist, schafft es der Track „Castle on the Hill“ bei uns auf Platz 2 in den Austria Top 40. Das neue Album „Divide“ erscheint am 3. März.

÷ out 3rd March. Pre-order will go live at midnight in your country x Ein von Ed Sheeran (@teddysphotos) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 2:57 Uhr

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 27. Jänner 2017 (CC/ Anastasia Lopez)