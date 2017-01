Hitradio Ö3

Am Frühstückstisch mit Josef Hader

Er ist einer der größten österreichischen Kabarettisten- und versucht sich jetzt in einem neuen Fach: in seinem Film „Wilde Maus“- der nächste Woche auf der Berlinale Premiere feiern wird- hat Josef Hader erstmals Regie geführt.

Am Sonntag, dem 29.1.2017, ist der 54-jährige Film- und Bühnenstar zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“, spricht über Versagensängste („Ich konnte vor Beginn der Dreharbeiten kaum schlafen“), über das Älterwerden („Die Endlichkeit habe ich immer vor Augen. Deshalb realisiere ich jetzt meine Träume.“) und was ihm bei der Erziehung seiner zwei Söhne wichtig war.

„Frühstück bei mir - Persönlichkeiten ganz persönlich“ mit Claudia Stöckl, 22. Jänner 2017