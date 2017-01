Bored Panda/ Screenshot

Warum sich dieser Direktor eine Glatze rasieren lässt

Um seinem krebskranken Großvater Unterstützung zu zeigen, hat der elfjährige Jackson Johnston seine blonden Haare abrasiert. Um dem Mobbing in der Schule ein Ende zu setzen, setzte der Schulleiter ein berührendes Zeichen.

Der Opa leidet unter Krebs und hat alle seine Haare verloren: Um ihm zu zeigen wie gern er ihn hat, rasiert Jackson seine heißgeliebten Haare bis auf wenige Zentimeter ab. In der Schule kommt das aber nicht so gut an: Sie mobben den Teenager, nennen ihn „Glatzkopf“ und verstehen nicht, warum er sich ausgerechnet so vor anderen zeigt. Die Hänseleien gehen schließlich so weit, dass der Junge den Schulleiter Tim Hadley einschaltet. Und der zeigt seine Solidarität mit einem starken Zeichen:

Die berührenden Bilder der Aktion gehen momentan um die Welt und zeigt mehr als 32 Millionen Menschen, dass Liebe stärker ist als Hass. Die Botschaft scheint bei den Jugendlichen angekommen zu sein. Bereits im Video hört man einige klatschen und jubeln, andere entschuldigen sich danach bei ihrem Mitschüler. Eines haben sie gelernt: Man sollte sich nicht von Äußerlichkeiten beeindrucken lassen, und einfach mal hinter die Fassade eines Menschen blicken.

(Anastasia Lopez)