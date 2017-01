Kinolegende Emmanuelle Riva mit 89 Jahren gestorben

Die französische Kinolegende Emmanuelle Riva hat sich für immer von der Leinwand verabschiedet.

Die Schauspielerin, die einst mit dem Resnais-Klassiker „Hiroshima, mon amour“ berühmt wurde und in Michael Hanekes „Amour“ (Liebe) einen späten Alterserfolg feierte, verstarb am späten Freitag im Alter von 89 Jahren in Paris an Krebs.

Dabei war Emmanuelle Riva bis zuletzt dem Filmgeschäft treu geblieben. Ihr vorletzter Film, „Paris pieds nus“ von Fiona Gordon und Dominique Abel, soll im Frühjahr in die Kinos kommen. Auch für eine isländische Produktion hatte Riva noch vor der Kamera gestanden.

Ausgezeichnet

„Jeder Mensch hat mehrere Leben in sich. Und in unserem Beruf können wir all diese Möglichkeiten ausleben“, freute sich Riva im Jahr 2012 in Cannes, wo Hanekes „Amour“ (Liebe) mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde. Sie spielt in dem Alterswerk die Rolle der Anne, die an der Seite ihres Ehemannes Georges (Jean-Louis Trintignant) langsam dem Tod entgegengeht. Für diese Rolle erhielt sie den Cesar als beste Schauspielerin und eine Oscar-Nominierung.

(apa/ Anastasia Lopez)