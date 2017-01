Abschaltung ORF-Sendeanlage Salzburg-Gaisberg

Ein Hinweis für unsere Hörer im Raum Salzburg und westliches Oberösterreich: In der Nacht von Montag (30. Jänner) auf Dienstag (31. Jänner) wird die ORF-Sendeanlage Salzburg-Gaisberg immer wieder kurz abgeschaltet.

Betroffen sind der Raum Salzburg Stadt, Flachgau, Werfen und Umgebung und das westliche Oberösterreich.

In der Zeit von 2 bis 3 Uhr kommt es zu Ausfällen beim Empfang der Radio- und Fernsehprogramme via Antenne.

Franz Neumayr / picturedesk.com

In der Zeit kannst du Hitradio Ö3 aber in jedem Fall via Livestream, App oder Satellit empfangen. Wir bitten um Verständnis!