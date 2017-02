Franz Neumayr / picturedesk.com

Start in die Semesterferien

Die SchülerInnen in Wien und in Niederösterreich dürfen sich als erste über die Semesterferien freuen. Auch in den deutschen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen sowie in Teilen der Schweiz oder in Tschechien beginnen die Winterferien. Die Ö3–Verkehrsredaktion rechnet mit Staus in die Skigebiete und auch auf den Heimreisestrecken – vor allem am Samstag, dem Hauptreisetag.

Am Freitagnachmittag starten die ersten von den Städten aus in die Ferien. Staus auf den Wiener Stadtausfahrten sind vorprogrammiert, zB:

• auf der Südosttangente, in beiden Richtungen und auf den Zufahrten

• in der Westausfahrt

Staus aber auch in Linz, zB.:

• auf der A7, der Mühlkreisautobahn, in beiden Richtungen

Traditionell ist der Samstag der stärkste Reisetag. Dann mischen sich zahlreiche deutsche Winterurlauber unter die heimischen Skifahrer.

Folgende Staustrecken solltest du bis in die Nachmittagsstunden nach Möglichkeit meiden:

In Vorarlberg:

• Rheintalautobahn (A14), vor der Abfahrt Bludenz-Montafon

• Arlberg-Schnellstraße (S16), zwischen Bludenz und Dalaas (Blockabfertigung vor dem Dalaaser Tunnel)

• Montafoner Straße (L188) taleinwärts

In Tirol:

• Inntalautobahn (A12), im Raum Kufstein

• Eibergstraße und Lofererstraße (B173 und B178), die Verbindung zwischen Söll und Ellmau bzw. Kufstein

• Zillertalstraße (B169) in beiden Richtungen (Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel)

• Fernpassstrecke (B179) im gesamten Verlauf (Blockabfertigung vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Füssen)

• Mieminger Straße (B189) zwischen Tarrenz und Nassereith und über den Holzleitensattel

In Salzburg:

• Tauernautobahn (A10), zwischen Salzburg und Bischofshofen

• abschnittsweise die Pinzgauer Straße (B311)

In der Steiermark:

• Autobahnzubringer Liezen (A9)

• Ennstalstraße (B320) zwischen Liezen und Trautenfels

Erhöhte Staugefahr auch in Bayern:

• Autobahn A8, in beiden Richtungen, zwischen dem Walsberg und dem Inntaldreieck

• Autobahn A93, in beiden Richtungen, zwischen Kufstein und dem Inntaldreieck.

SVEN HOPPE / EPA / picturedesk.com

Staus an den Grenzübergängen

Die Grenzkontrollen verschärfen die Staus im Reiseverkehr zusätzlich. Plane unbedingt Wartezeiten bei der Ausreise ein:

• Am Autobahngrenzübergang Kufstein – Kiefersfelden

• Am Autobahngrenzübergang Salzburg - Walserberg

• Auf der deutschen A3, Richtung Nürnberg, nach Suben

Air + Style in Innsbruck

Die Tiroler Landeshauptstadt steht am Freitag und Samstag ganz im Zeichen des „Air + Style“ – Snowboard-Events in der Olympiaworld in Innsbruck. 30 Snowboarder und Snowboarderinnen rittern um die begehrten Trophäen. 15.000 Besucher werden erwartet. Zusätzlich treten auf zwei Bühnen insgesamt 16 Live-Acts auf, darunter die österreichische Band „Bilderbuch“ und die „Beginner“ als Headliner. Komme am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln! Die Linien J, S, T und M halten bei der Olympiaworld oder beim Stadion. Vor und nach den Events fahren außerdem Shuttlebusse von und zum Innsbrucker Hauptbahnhof (Busplattform 4). Wenn du mit dem Auto kommst: Parken kannst du z.B. in der Parkgarage beim Tivoli-Stadion (um € 1,10 pro Stunde) oder am Parkplatz Olympiahalle West (um € 1,-- pro Stunde).

Demonstration in Linz

Am Samstag findet in der Linzer Innenstadt eine Demo statt. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 sind deshalb ab ca. 17.15 Uhr bis zum Ende der Kundgebung streckenweise eingestellt und fahren nicht zwischen den Stationen Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße bzw. Landgutstraße. Es gibt aber einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.