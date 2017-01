EBU

Eurovision Song Contest 2017 als Fest der Vielfalt

Seit Montag gibt es das Motto für den Eurovision Song Contest in der Ukraine: „Celebrate Diversity“ (Feiere die Vielfalt). Das neue Logo zeigt eine traditionelle ukrainische Halskette „Namysto“. Sie steht für Schutz, Schönheit und Gesundheit.

Für Song-Contest-Chef Jon Ola Sand (bekannt als Chef-Juror in den ESC TV-Shows) spiegelt „Celebrate Diversity“ perfekt die Werte des Song Contests: Länder in Europa und darüber hinaus kommen zusammen und feiern sowohl ihre Gemeinsamkeiten als auch ihre Unterschiede. Seit 2002 steht der ESC mit nur einer Ausnahme (Moskau 2009) immer unter einem neuen Motto - von „A Modern Fairytale“ über „Building Bridges“ bis „Come Together“.

Die ersten Songs für den Song Contest in Kiev stehen schon fest. Großbritannien etwa, einer der „Big 5“-Fixstarter, schickt Lucie Jones mit „Never Give Up on You“.

Österreich wird in Kiev durch Nathan Trent vertreten. Sein Song soll Ende Februar vorgestellt werden. Bis dahin findet ein wahrer Marathon an nationalen Vorentscheidungen quer durch ganz Europa statt.

Die ESC-Shows finden am 9. und 11. Mai (Semifinale 1 und 2) sowie am 13. Mai (Großes Finale) statt. (SP)