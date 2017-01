unsplash.com

Achtung! Glatteiswarnung

Ein kleiner Tiefdruckwirbel zieht heute langsam von Deutschland nach Tschechien. Er bringt in vielen Teilen Österreichs zeitweise Schneefall oder Regen. Es besteht heute, in der kommenden Nacht, zum Teil auch noch morgen Glatteisgefahr

In vielen noch frostigen Regionen kann der Regen auf dem gefrorenen Boden oder anderen gefrorenen Flächen wie Autoscheiben, Bäumen und Dächern binnen Sekunden eine Eisschicht bilden, dazu reicht schon leichter Nieselregen. Am größten ist die Glatteisgefahr im Salzburger Land, in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, im Nordburgenland und in der nördlichen Steiermark!

Glatteis entsteht, wenn der Boden oder die bodennahen Luftschichten (bis einige hundert Meter Höhe) frostig sind, während die Temperaturen in der Höhe über dem Gefrierpunkt liegen. Schneefall geht in diesen höheren Schichten in Regen über, fällt auf dem weiteren Weg zum Boden aber wieder in die frostige Luft. Je nachdem wie dick diese Kaltluftschicht ist gefriert der Regen zu Eiskörnern (Eisregen) oder kommt als unterkühltes Wasser am Boden an, das beim Kontakt mit dem Boden spontan gefriert.

In den genannten Regionen kann sich plötzlich Glatteis bilden, dementsprechend kann es auf Strassen und Gehsteigen gefährlich rutschig sein. Beim Autofahren empfiehlt es sich das Autothermometer und Hinweisschilder mit Fahrbahntemperaturen im Auge zu behalten.

