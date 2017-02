Hitradio Ö3

Amy Macdonalds neue Single

Die schottische Sängerin, Gitarristin und Songschreiberin schaffte schon als Teenager mit „This Is The Life“ den großen Durchbruch. Im Ö3-Wecker hat die heute 29-Jährige ihre neue Single präsentiert.

Nachdem 2012 mit „Life In A Beautiful Light“ ihr drittes Album erschienen ist, wollte Amy eigentlich beruflich etwas kürzer treten. Ganz leicht ist ihr das aber nicht gefallen. Für ihr neues Album „Under Stars“, das am 17. Februar erscheint, hat sich Amy ein bisschen Unterstützung geholt: Es ist in Zusammenarbeit mit ihrem Bassisten und engen Freund Jimmy Sims sowie mit Ben Parker in einem sehr relaxten und zwanglosen Umfeld entstanden.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 1. Februar 2017 (CC)