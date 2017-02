ROLAND SCHLAGER / APA / picturedesk.com

Ö3-Sportnews von der Ski-WM direkt auf dein Handy

Der Höhepunkt der Skisaison steht unmittelbar bevor. Mit der Eröffnungsfeier beginnt am Montag (18.00 Uhr, live in ORF eins) die mit Spannung erwartete WM in St. Moritz. Alle News gibt’s auf Ö3 und direkt per Whatsapp auf dein Smartphone.

Zum fünften Mal werden von 6. bis 19. Februar 2017 die WM-Medaillen im alpinen Skirennsport in St. Moritz vergeben. Wer kein Rennen und kein Ergebnis verpassen will, kann sich die News von der Ö3-Sportredaktion direkt aufs Handy schicken lassen, rund um die Uhr. Anmelden kannst du dich ganz einfach per Whatsapp. Die neuesten Meldungen aus dem Bereich Sport erhältst du dann direkt per Whatsapp zugeschickt.

