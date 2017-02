20th Century Fox

Rassismus und Raumfahrt - „Hidden Figures“

Drei Oscarnominierungen: „Hidden Figures“ erzählt von drei farbigen Frauen, die es Anfang der 60er Jahre schaffen Karriere in der NASA zu machen - eine rassistische Welt weißer Männer. Eine wahre Geschichte mit Kevin Costner, Octavia Spencer und Kirsten Dunst.

Inhalt

„HIDDEN FIGURES – UNERKANNTE HELDINNEN“ ist die bisher noch nicht erzählte, unglaubliche Geschichte von Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) und Mary Jackson (Janelle Monáe). Eine leidenschaftliche Hommage an drei herausragende afroamerikanische Frauen, die zu Beginn der 60er Jahre bei der NASA arbeiten und an vorderster Front an einem der wichtigsten Ereignisse der jüngeren Zeitgeschichte beteiligt sind.

Trailer bei Youtube

Die brillanten Mathematikerinnen sind Teil jenes Teams, das dem ersten US- Astronauten John Glenn die Erdumrundung ermöglicht. Eine atemberaubende Leistung, die der amerikanischen Nation neues Selbstbewusstsein gibt, den Wettlauf ins All neu definiert und die Welt aufrüttelt. Dabei kämpft das visionäre Trio um die Überwindung der Geschlechter- und Rassengrenzen und ist eine Inspiration für kommende Generationen, an ihren großen Träumen festzuhalten.

P.A. Straubingers Filmkritik

„Hidden Figures“ erzählt diese weitgehend unbekannte Episode der US-Raumgeschichte als bewegendes Gleichberechtigungsdrama mit großen Emotionen und großen Schauspielern von Kevin Costner bis Octavia Spencer.

Die Inszenierung ist vielleicht stellenweise etwas zu süßlich, aber insgesamt hat „Hidden Figures“ seine Oscar-Nominierungen redlich verdient.

Bringt 8 von 10 historisch-bewegende Movie-Minute-Empfehlung.

Filminfo

USA 2016 / Drama

Darsteller: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Kevin Costner, Kirsten Dunst

Regie: Theodore Melfi

