Leonardo DiCaprio und Brie Larson verteilen Oscars

Vier Oscar-Preisträger von 2016 wissen jetzt schon, dass sie am 26. Februar wieder auf der Oscar-Bühne stehen werden.

Leonardo DiCaprio (42), Brie Larson (27), Mark Rylance (57) and Alicia Vikander (28) werden bei der Preisgala als „Presenter“ auftreten und dabei helfen, die Trophäen auszuhändigen.

Im Vorjahr selbst Preisträgerinnen und Preisträger

Alle hatten im vorigen Jahr ihren ersten Academy Award gewonnen: DiCaprio und Larson holten die Hauptrollen-Oscars für „The Revenant“ und „Raum“, Rylance und Vikander die Nebenrollen-Trophäen für „Bridge of Spies“ und „The Danish Girl“.

In diesem Jahr sind Kollegen wie Casey Affleck, Denzel Washington, Emma Stone und Viola Davis unter den Oscar-Anwärtern. Die Trophäen werden am 26. Februar in Los Angeles zum 89. Mal vergeben.

