Österreich liebt Radio! Vielen Dank fürs Zuhören

Hitradio Ö3/Wolfgang Pfleger

Die Österreicher hören Radio - und das wieder mehr als früher. Mit dem Radiotest liegen nun die offiziellen Nutzungsdaten für das Jahr 2016 vor: Hitradio Ö3 hat Marktanteile und Hörer dazugewonnen.

Hitradio Ö3 baut seinen Marktanteil in der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren auf 31% aus. Mit einer täglichen Hörerschaft von mehr als 2,5 Millionen Personen bleibt Ö3 auch österreichischer Reichweitensieger. Die starke Marktposition von Ö3 wird auch durch einen stabilen Marktanteil von 38% im Aktivsegment der 14- bis 49-Jährigen gestützt, ein Marktanteil, der mehr als dreimal so hoch ist, wie jener des nationalen Mitbewerbers. Ö3 wird nicht nur länger gehört, sondern auch von mehr Personen genutzt als alle Privatradios zusammen – sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch in der Altersgruppe der 14-bis 49-Jährigen.

iStock/einmolig

Vier Minuten länger als 2015

Radio unterwegs im Auto oder am Smartphone, klassisch am Küchenradio oder als Livestream - die Hördauer stieg im Vergleich zu 2015 sogar um vier Minuten auf aktuell 184 Minuten. Die Österreicherinnen und Österreicher verbringen täglich drei Stunden mit dem Radio. Davon entfallen mehr als zwei Stunden täglich auf die Radioangebote des ORF, der Marktanteil liegt bei 71%. Die Performance der ORF-Radioflotte ist damit auf sehr hohem Niveau stabil. Der Marktanteil aller Privatradios zusammen liegt bei 27%.

„Differenziertes Programm trifft Bedürfnisse“

ORF-Radiodirektorin Monika Eigensperger freut sich über die „Flughöhe“ der ORF-Radioflotte und leitet den Erfolg von der Unterschiedlichkeit der einzelnen ORF-Sender ab: „Ö1, Ö3 und FM4 stehen neben hoher Kompetenz im Informationsbereich, dem besten Verkehrsservice, Kultur- und Sportinformationen auch für ein breites musikalisches Spektrum. Das differenzierte Programm trifft die Bedürfnisse und den Geschmack einer breiten Bevölkerung. Mein erklärtes Ziel ist, die ORF-Radios mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“

„Ö3-Journal“ um 12 Uhr mit Elise Pelzelmayer, 2. Februar 2017