Frédéric Cirou / PhotoAlto / picturedesk.com

Spieleapps für die Ferien

Wenn es wieder rappelt und zappelt auf der Rückbank und du als Elternteil den Titelsong von „Frozen“ rückwärts singen kannst, dann hilft oft nur mehr das Tablet oder das Smartphone für etwas Ruhe bis man am Ferienort angekommen ist - die dazugehörigen Games gibt’s hier.

Super Mario Run

Der King im Appstore ist noch immer Super Mario. Mit der kinderfreundlichen Jump’n’Run-Action mit der beliebtesten und bekanntesten Computerspielfigur der Welt kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Per Tippen auf dem Smartphone hüpft Mario über Hindernisse und sammelt Münzen.

Leider gibt’s die Gratis-App derzeit nur für iOS. Android-User müssen auf den Osterhasen warten, der soll es angeblich im Körberl haben.

Link zum Spiel für iOS

Ninja Spinki Challenges

Ganz neu für Android und iOS ist „Ninja-Spinki“ vom Macher des Kultgames „Flappy Bird“. Das Gratis-Game ist knallbunt, niedlich und es geht um Geschicklichkeit. In sechs kleinen Minigames muss man dicken Glückskatzen ausweichen, vor Ninjasternen davon laufen und über Hindernisse hüpfen - süß mit Suchtpotential!

Link zum Spiel für iOS

Link zum Spiel für Android

Sea Heros Quest

Es ist ein ruhiges, aber gleichzeitig spannendes und intelligentes Gartis-Game. Im Spiel geht es darum ein kleines Boot zwischen Eisbergen zu manövieren. Am Anfang wird eine Karte gezeigt und du musst dir die Strecke mit Bojen merken. Ziel ist es, die Strecke aus dem Gedächnis nach zu schippern. Am Anfang geht das noch recht zackig, aber je mehr Bojen man sich merken muss, desto schwieriger wird es.

Link zum Spiel für iOS

Link zum Spiel für Android

Das Spiel ist nicht nur hübsch gemacht, sondern kann in Zukunft auch kranken Menschen helfen. „Sea Hero Quest“ wurde von den Spieleentwickler Glitchers in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des University College London und der University of East Anglia, sowie Alzheimer’s Research entwickelt. Die bei „Sea Hero“ anonym gesammelten Navigationsdaten der Spieler werden in einer Datenbank zusammengefasst und diese ermöglicht zukünftig effektivere Untersuchungen zur Früherkennung und Behandlung von Demenz.

Tipp: So wird aus „Gratis“ nicht „Kostenpflichtig“

Noch ein letzter Tipp: viele Gratis-Apps beinhalten In-App-Käufe und kleine Finger können schnell einmal in die Kostenfalle tappen. Deshalb sollte man den eigenen Appstore-Account immer per Passwort schützen, damit am Ende des Monats nicht noch eine böse Überraschung folgt. (SC)

iOS: Anleitung kostenpflichtige App-Downloads im mit Passwort zu schützen

Android: Anleitung kostenpflichtige App-Downloads im mit Passwort zu schützen