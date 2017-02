Matthieu Spohn / PhotoAlto / picturedesk.com

Ins Eis eingebrochen? Diese 3 Tipps leisten Erste Hilfe

Die zauberhafte Winterlandschaft lädt viele von uns dazu ein Eislaufen zu gehen. Im Moment sehr im Trend weil großteils zugefroren - Natureislaufplätze wie der Weissensee oder der Zeller See.

Mit steigenden Temperaturen brechen aber immer öfter Menschen ein wie eben auch im Zeller See oder im Brenner See in Kärnten, weiß Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit: „Wenn die Eisdecke unter 10 cm dick ist, sollte man sie überhaupt nicht betreten!“

Mit diesen 3 Tipps kann man helfen

1. Feuerwehr verständigen und einweisen

Zuerst sollte man schauen, dass man sehr flott einen zweiten Helfer findet, der die Feuerwehr verständigt und zum richtigen Ort lotst. Währenddessen kann man schon mit der Rettung beginnen.

2. Über Wasser halten

Wer es sich körperlich zutraut, kann versuchen sich auf die Eisfläche zu legen und durch die Druckverteilung nicht selbst einzubrechen. Es geht erstmal nicht darum den Eingebrochenen aus dem Wasser herauszubekommen, sondern erstmals zu fixieren.

3. Ausziehen

Um die gefährliche Situation optimal als Ersthelfer oder Ersthelferin zu lösen, kann man zum Aufwärmen eine Decke bereit halten oder die eigene Kleidung teilen - und dann möglichst rasch einen warmen Innenbereich aufsuchen.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 2. Februar 2017 (CC)