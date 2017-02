Lady Gaga

Lady Gaga: Superbowl-Auftritt für politische Botschaft nutzen

US-Präsident Donald Trump kann sich auf etwas gefasst machen: Pop-Ikone Lady Gaga will ihren bevorstehenden Auftritt beim Super Bowl, dem TV-Ereignis des Jahres in den USA, für eine politische Botschaft nutzen.

Sie sei „leidenschaftlich“ gegen Ausgrenzung, sagte die Sängerin. „Ich glaube an den Geist der Gleichheit und ich glaube daran, dass der Geist dieses Landes aus Liebe und Mitgefühl und Freundlichkeit besteht.“

Lady Gaga wird am Sonntag in der Halbzeitpause des Super Bowl - des Endspiels der US-Football-Liga - in Houston ein knapp viertelstündiges Show-Programm bestreiten.



Kein Fernsehereignis lockt in den USA normalerweise so viele Menschen vor den Bildschirm wie der Super Bowl.

Für den Auftritt plane sie Äußerungen, „wie ich sie im Verlauf meiner Karriere immer wieder gemacht habe“, kündigte Lady Gaga an. Den Rechtspopulisten Trump hatte sie wiederholt scharf kritisiert.

