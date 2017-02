Nach Überlebenskampf lernt Nilpferd-Frühchen das Laufen

Es sind gute Nachrichten die uns aus dem Zoo in Cincinnati erreichen: Das Nilpferd-Frühchen lernt nach schwierigen Zeiten das Laufen.

Sechs Wochen zu früh geboren, hatte es Fiona nicht leicht.

Das niedrige Gewicht, Schwierigkeiten beim Atmen und Probleme bei der Gewichtszunahme haben es dem Nilpferdbaby schwer gemacht, die ersten Schritte zu gehen.

To regulate Fiona's oxygen intake & min. dive reflex,caregivers position her chest to chest to feel normal breathing https://t.co/DnOL6lWubQ pic.twitter.com/vggMlTOmOy