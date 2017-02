Facebook Lady Gaga

So haben die Simpsons Lady Gagas Konzert vorausgesagt

Die legendäre Simpsons-Serie ist bekannt dafür, die Zukunft voraussagen zu können. Und sie hat es schon wieder getan: Im Internet posten zahlreiche Fans die Beweisfotos.

Der Auftritt von Lady Gaga bei der Halbzeit des Superbowls ist von den Simpsons vorausgesagt worden, twittern Fans der Serie.

In der 2012 erschienen Folge „Lisa goes Gaga“ sieht man den Superstar während eines Halbzeitskonzert an einem Sonntag. Die Ähnlichkeit ist verblüffend: Sowohl das Outfit als auch die Performance sind sich zum Verwechseln ähnlich.

(Anastasia Lopez)