So fesch waren die Stars beim Oscar-Luncheon

Er ist bereits Tradition: Kurz vor der Oscar-Verleihung treffen sich die Nominierten zum legendären Oscar-Mittagessen.

Mehr als 160 Oscar-Anwärter waren beim traditionellen Mittagessen in Beverly Hills dabei. Die Oscar-Verleihung findet am 26. Februar in Hollywood statt. Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek darf auch hoffen. Der Film „Toni Erdmann“, in dem er die Hauptrolle spielt, ist nominiert in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“.