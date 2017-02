Madonna darf Zwillings-Mädchen adoptieren

Ein Gericht im afrikanischen Malawi hat US-Popstar Madonna die Adoption eines Zwillingspärchens erlaubt.

Sie habe die Genehmigung erhalten, die zwei vier Jahre alten Mädchen namens Esther und Stella zu adoptieren, so ein Gerichtssprecher in Malawi am Dienstag.

ELDSON CHAGARA / AFP / picturedesk.com

Madonna hat in den Jahren 2006 und 2009 bereits zwei Kinder aus dem südostafrikanischen Land adoptiert. Ende Jänner hat ein Sprecher der Sängerin noch dementiert, dass Madonna neue Adoptionspläne habe.