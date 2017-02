Youtube-Hit: Sing-off zu Ed Sheerans “Shape of You”

Wie viele Songs kann man über die Melodie von Ed Sheerans Hit „Shape Of You“ singen? Eine ganze Menge, wie ein äußerst erfolgreiches Sing-off auf Youtube beweist.

Conor Maynard hat sich auf Youtube mit Coverversionen einen Namen gemacht und ist in seiner Heimat Großbritannien mittlerweile selbst ein Chartsstürmer. Sein neuester Hit: Ein Video, in dem er gemeinsam mit den Vamps die Texte zahlreicher bekannter Songs über die Melodie von „Shape Of You“ singt. Mit Erfolg: In zwei Tagen wurde der Clip bereits 2,5 Millionen Mal aufgerufen.

„Die Ö3-Vormittagsshow“ mit Andi Knoll, 8. Februar 2017