Disneys „Star Wars Land“ eröffnet 2019

Der „Hollywood Reporter“ hat Details zu den zwei großen Star Wars Themen-Parks verraten, einem in Anaheim in Kalifornien und dem anderen bei den Disney Studios in Bay Lake in Florida.

Jede einzelne Parkerweiterung soll dabei mehr als fünf Hektar groß werden, heißt es.

Noch hält sich Disney bedeckt, was man in den beiden Themenparks alles machen wird können, in einem Blog heißt es nur „Besucher werden die Möglichkeit haben, durch die Galaxie schweben zu können“- und dank Virtual Reality den Millennium Falcon fliegen.

Außerdem hat Disney bekannt gegeben, dass am 27. Mai 2017 eine „World of Avatar“ eröffnen wird.