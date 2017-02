Hitradio Ö3

„A little bit of Love“ von GuGabriel

Mit dem Hit „Salvation“ hat die Ex-Frontfrau von SheSays vor fünf Jahren ihre Solokarriere begründet. Seitdem veröffentlicht die außergewöhnliche Musikerin verlässlich gute Songs mit schönen Melodien. Auch dieses Jahr wieder.

Ausdrucksstark

„Mache ich zu lange Sätze? Quatsche ich zuviel? Eine fürchterliche Angewohnheit, nicht? Du musst mich bitte unterbrechen, wenn ich wieder mal kein Ende finde. Was ich aber noch unbedingt sagen wollte … “ GuGabriel ist eine wunderbare Interviewpartnerin. Da wird nicht verlegen herum gestammelt, sondern einfach drauf los geplappert, direkt aus dem Bauch heraus, mit dem Herz auf der Zunge.

Salvation

Breaking Through

Für den Weltfrieden

Authentisch ist ja mittlerweile so ein Wort, das in keinem Marketing-Konzept fehlen darf. Daher will ich ihr dieses Attribut nicht antun. GuGabriel ist einfach ein angenehmer Mensch. Eine ungekünstelte Künstlerin. Eine, die die Natur liebt, bewusst lebt und an der Vision eines glücklichen Lebens festhält. Genau darum geht’s auch in ihrem neuen Song. „Ich singe über Befreiung, über Liebe und ein schönes Miteinander in der Welt“, sagt sie, wohl wissend, dass man sie da jetzt gleich in die esoterische Ecke drängen kann. „Auch egal. Ich bin halt nun mal ein zutiefst spiritueller Mensch.“

Selbst ist die Frau

Heuer will GuGabriel ihr zweites Soloalbum veröffentlichen. Genug Songs für ein Doppelalbum hätte sie schon beisammen. Aber sie sucht noch nach dem richtigen Produzententeam. Notfalls zieht sie ihr Ding aber auch alleine durch. Ihr Sound soll ohnehin reduzierter werden. Drumbeats aus dem Computer und Melodien aus dem Klavier. Dazu ihre unverwechselbare Stimme. „Das kommt meinen technischen Fähigkeiten sehr entgegen“, lacht sie. GuGabriel kann trefflich über sich selbst lachen. Was sich gut trifft. Denn in Zukunft will sie nur noch mit Leuten arbeiten, mit denen es auch wirklich Spaß macht.

Steckbrief GUGabriel

