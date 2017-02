Martti Kainulainen / Lehtikuva / picturedesk.com

Deshalb ist Gemüse derzeit teurer

Regionen in Südspanien versorgen außerhalb der warmen Jahreszeit einen Großteil des europäischen Handels mit frischem Gemüse. Durch Überflutungen im Vorjahr und einen besonders harten Winter in Südeuropa fällt nun ein Teil der Ernte aus.

In heimischen Supermärkten wirkt sich das vor allem auf Preise und Auswahl aus. Experten befürchten, dass die Gemüseknappheit bis März anhalten könnte - in Großbritannien wird der Kauf von Salatköpfen in manchen Supermärkten mittlerweile sogar rationiert.

Emmi Korhonen / Lehtikuva / picturedesk.com

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 08. Februar 2017