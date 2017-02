Ohlenbostel,Guido / Action Press / picturedesk.com

Isabella „Levina“ Lueen startet für Deutschland im ESC-Finale

Mit „Levina“ nach Kiew: Die 25 Jahre alte Isabella „Levina“ Lueen ist Deutschlands Starterin beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in der Ukraine. Die Studentin war beim Vorentscheid in Köln Donnerstagabend von Anfang an die klare Favoritin von Jury und Publikum.

Sie wird mit dem Lied „Perfect life“ antreten, so wie über die Sängerin entschieden die Fernsehzuschauer über das Starterlied.

Die unter dem Künstlernamen „Levina“ auftretende Sängerin zählte zu insgesamt fünf Startern, die die ARD in einem nicht-öffentlichen Casting für den Vorentscheid ausgewählt hatte.

Es ist #Levina! 💋👑🎶🎵🔊🇩🇪 Am Abend wurde entschieden, wer für uns beim #eurovision Song Contest antreten wird und es ist Isabella "Levina" Lueen mit dem Song #PerfectLife. Auch eure Wahl? #esc Foto: dpa Ein von bild (@bild) gepostetes Foto am 9. Feb 2017 um 15:04 Uhr

Die vergangenen zwei Finals des weltweit am stärksten beachteten Musikwettbewerbs endeten für Deutschland jeweils mit blamablen letzten Plätzen. Als eine der Konsequenzen aus den wiederholten Pleiten kehrte die ARD als federführender Fernsehsender zu einem Vorentscheid mit lauter Newcomern zurück.

25-Jährige setzt sich gegen vier Konkurrenten durch

Dass auch die Fernsehzuschauer die in Bonn geborene, in Chemnitz aufgewachsene und nach einer Jugend in Berlin inzwischen in London lebende Studentin favorisierten, zeigte sich bald in der Telefonabstimmung: Bereits nach drei von vier Runden stand „Levina“ als Siegerin fest, am Ende dieser Runde schied auch Axel Feige aus. In der letzten Abstimmungsrunde konnte das Publikum nur noch über das Lied entscheiden.

Perfektes Leben

Bei den zwei zur Auswahl stehenden Liedern „Wildfire“ und „Perfect life“ entschied das Fernsehpublikum aber gegen die Stimmung in der Halle. Während dort „Wildfire“ favorisiert war, setzte sich „Perfect life“ bei den Fernsehzuschauern klar durch.

Das Lied stammt von dem Produzenten-Trio Lindy Robbins, Dave Bassett und Lindsey Ray aus den USA.

I'm so fucking happy 😍 #levina will represent us in kyiv#germany Ein von ✨Esc Fanpage From Germany✨ (@eurovision_building_bridges) gepostetes Foto am 9. Feb 2017 um 13:42 Uhr

Das Finale des internationalen Wettbewerbs findet am 13. Mai in Kiew statt. Im vergangenen Jahr hatte die ukrainische Sängerin Jamala den Wettbewerb gewonnen.

(dpa/ Anastasia Lopez)