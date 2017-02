Guinnes-Rekord: Kleiner Spiderman aus Gaza ganz groß

Ein junger Palästinenser aus dem Gazastreifen, der seinen Körper in alle Richtungen verrenken kann, hat es in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Wie sein Trainer gestern mitteilte, vollführte der 13-jährige Mohammed al-Scheich 38 Ganzkörperumdrehungen in einer Minute, während er mit dem Oberkörper auf dem Boden liegend seine Füße über den Kopf beugte.

Bisher führte das Rekordbuch 29 Umdrehungen als Bestwert auf, fügte der Trainer Mohammed Lubbad hinzu. Ein Guinness-Team wollte den Schlangenmenschen in seiner Heimat begutachten, doch das scheiterte an Israels Blockadepolitik. Stattdessen fand der Rekordversuch in der jordanischen Hauptstadt Amman statt.

(dpa)