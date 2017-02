Barbara Neveu / ChromOrange / picturedesk.com

Weltneuheit: Flirten mit „Emojis für die Ohren“

Küsschen, Schnurren oder Jodeln: Die österreichische Dating-App „whispar“ launcht ein neues Design mit Sounds und neuen Stickers.

Die Online-Plattform, die als „Best New Dating App 2016“ gekürt wurde, ist die erste Dating-App, mit der Singles ab sofort Sounds versenden können.

Ob Küsschen, Vogelgezwitscher, das Schnurren einer Katze, verträumte Harfenmusik, ein sanftes Klopfen an der Tür oder ein typisch österreichischer Jodler: Mit den „Emojis für die Ohren“ soll ein hoher Flirtfaktor garantiert sein, noch bevor der Milestone von 50.000 Downloads im Google Play Store demnächst erreicht werden könnte.

Liebe geht...in die Ohren

Die ‘Emojis für die Ohren’ ermöglichen den Userinnen und Usern eine ganz neue Form der Interaktion. Damit wird die erste Hürde des Kennenlernens leichter und man kann das ausdrücken, was manchmal nur schwer in Worte zu fassen ist“, sagt Florian Gutmann, Erfinder von „whispar“.

Mit dem Update präsentiert die Wiener App-Schmiede auch 200 neue Stickers. Die Dating-App „whispar“ ist ihrem Konzept treu geblieben: Geflirtet wird ohne mühevolles Tippen, sondern mit der eigenen Stimme.

Doch funktioniert das Konzept wirklich?

„Ja“, sagt die renommierte Psychotherapeutin und Universitätsprofessorin Dr. Rotraud Perner, die „whispar“ einem Psycho-Check unterzogen hat. Perner bestätigt die Macht der Stimme. Die Stimme kann das, was herkömmliche Textnachrichten eben nicht können: „Den Schock des erwartungsfrohen Daters, der das Objekt seiner Begierde nur per Mail kennt, beim ersten realen Zusammentreffen zu vermeiden“, so Perner.

(Anastasia Lopez)