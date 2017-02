MARCO BERTORELLO / AFP / picturedesk.com

Meereskönigin eröffnete Karneval von Venedig

In Venedig hat am Samstag der Karneval begonnen. Zur Eröffnung stieg eine Meereskönigin mit ihrem Gefolge aus fantastischen Seekreaturen aus dem Canale di Cannaregio, während sich maskierte Menschen an den Plätzen und Straßen der Lagunenstadt versammelten.



Der Karneval, der mit seinen Maskenbällen, Gondel-Paraden und Feuerwerken zu den wichtigsten Festen von Venedig zählt, dauert dieses Jahr bis zum 28. Februar. Im Jahr 2015 besuchten insgesamt 8,7 Millionen Menschen die Stadt, die selbst etwa 850.000 Einwohner hat. 2,1 Millionen Besucher kamen aus anderen Regionen Italiens, 1,1 Millionen reisten aus Deutschland an. (APA/dpa)