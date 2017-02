Eventpress Radke / dpa Picture Alliance / picturedesk.com

Jeder Vierte hortet zu Hause Dinge vom Ex

Egal ob der Pulli vom Exfreund, das Armband von der ehemaligen Freundin - jeder von uns hat noch das eine oder andere Überbleibsel einer alten Beziehung zu Hause. Männer tun sich übrigens etwas leichter, sich von altem Ballast zu trennen als Frauen. Wer zum morgigen Valentinstag ausmissten will, nicht zu impulsiv handeln!

Wir kennen das ja alle: Man findet ein Erinnerungsstück an die letzte Beziehung und plötzlich kullern die Tränen oder die Stimmung ist komplett down. Andere wiederum erinnern sich gerne an die schönen Zeiten. Fakt ist: Laut einer aktuellen Studie der Flohmarktapp Shpock haben noch 17% der Männer und 28% der Frauen Altlasten zu Hause liegen - im Schnitt sind das 23% der Österreicher, also fast jeder Vierte. Und das wird dann gern mal über Online-Plattformen verscherbelt. Der Trend geht in den letzten Jahren immer mehr dazu, Dinge von Verflossenen online zu Geld zu machen.

„Dinge von Ex-Partnern sind oft mit unerfreulichen Gefühlen behaftet. Wir bemerken in unserer Shpock-Community, dass Online-Marktplätze häufig genutzt werden, um sich von diesen Gegenständen zu trennen“, so Denise Böhm, Shpock-Sprecherin.

Koichi Sato / picturedesk.com

Aus den Augen, aus dem Sinn

„Hatte ich für meine Ex-Freundin gekauft“, „Geschenk von meinem Ex-Mann“ oder „steht nach der Trennung von meiner Ex nur herum“ - solche Beschreibungen findet man im Internet oft. Die Produktvielfalt an Ex-Kram ist groß: Vom Ehering, über die Designer-Uhr, bis hin zu Haushaltsgeräten oder dem selbst gemalten Kunstwerk wird fast alles veräußert. Von diesem Trend profitieren jedoch nicht nur jene, die aus dem lästigen Ex-Kram Geld machen möchten.

„Auch Schnäppchenjäger steigen gut aus“, so Böhm. „Wenn Gegenstände so schnell wie möglich verschwinden sollen, werden sie häufig unter dem eigentlichen Wert angeboten.“

Das sagt die Psychologin dazu

Soll man den morgigen Valentinstag dazu nutzen, um alten Kram aus der Wohnung zu schaffen? Grundsätzlich ja, der Pulli vom Ex, das Armband von der ehemaligen Freundin, kann alles weg, zumindest wenn ich mit der Beziehung abgeschossen habe, sagt Paarpsychologin Caroline Erb - das Motto ist, nicht zu impulsiv reagieren. Also nicht im Trennungsschmerz auf einmal alles wegschmeißen. Lieber alles in eine Kiste (die berüchtigte Ex-Box) geben und im Keller verstauen. Wenn die Gefühle verarbeitet sind, dann entscheiden, was damit passiert. Solang man mit den Dingen schöne Erinnerungen verbindet, ist es aber kein MUSS, sich von den Sachen zu trennen, sagt die Expertin. Spätestens, wenn eine neue Beziehung ansteht, macht es aber Sinn, den Expartner endgültig zu vergessen und sich mit neuen Erinnerungen einzudecken.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 13. Februar 2017 (Michi Heininger)