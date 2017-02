Parodie statt Original: Zeitung zeigt Alec Baldwin statt Trump

Eine karibische Zeitung hat den echten US-Präsidenten Donald Trump mit dessen Parodie verwechselt und ein Foto von Schauspieler Alec Baldwin anstelle eines Trump-Bildes abgedruckt.

Die Zeitung „El Nacionál“ aus der Dominikanischen Republik illustrierte einen Bericht über Trumps Haltung zur israelischen Siedlungspolitik mit einem Foto von Baldwin, der Trump regelmäßig in der Fernsehshow „Saturday Night Live“ karikiert.

Dear El Nacional, Alec Baldwin will be pleased as punch. But let's hope the Dominican Republic isn't added to Trump's banned countries list pic.twitter.com/vt4NJe4NJf