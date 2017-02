Schottin findet verschollenes Brautkleid von 1870 wieder

Fünf Generationen lang wurde es getragen. Dann ging das 147 Jahre alte Hochzeitskleid im Zuge einer Reinigung verloren. Die Besitzerin startete auf Facebook einen verzweifelten Aufruf.

„Ich habe gerade herausgefunden, dass mein geliebtes Hochzeitskleid in der Textilreinigung verloren gegangen ist. Es wurde von meiner Ur-Ur-Großmutter 1870 genäht“, schrieb Tess Newall am Freitag auf Facebook. Auch sie hatte das Kleid bei ihrer Hochzeit im Juni 2016 getragen.

Newall vermutete, dass es vom Nachlassverwalter der Reinigungsfirma verkauft worden sei. Hunderttausende teilten den Aufruf, zahlreiche britische Medien berichteten über den Fall.

In einem Kleiderhaufen entdeckt

Am Samstagabend konnte dann Entwarnung gegeben werden. „Kleid gefunden“, postete Newall auf Facebook. Der Besitzer der in Konkurs gegangenen Reinigungsfirma hatte den Aufruf gelesen und das Kleid in einem Haufen zerknitterter Kleidung gefunden.

