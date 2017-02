Dubai testet Taxi-Drohnen

Das Emirat Dubai hat eine Taxi-Drohne für den Passagier-Verkehr getestet. Der Prototyp eines chinesischen Herstellers könne entsprechend einer einprogrammierten Route autonom von A nach B fliegen.

Die mit Elektromotoren angetriebene Taxi-Drohne könne einen Passagier befördern und in einer Höhe von bis zu 300 Metern eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erreichen. Der Insasse muss demnach lediglich das Ziel auswählen - und das wie ein Mini-Helikopter aussehende Fluggerät hebt in die gewünschte Richtung ab.

Kamran Jebreili / AP / picturedesk.com

Überwacht werde der Flug von einem Kontrollzentrum am Boden. Ein solches soll bis Juli in Dubai eingerichtet werden. Dubai hat auch schon autonome Fahrzeuge getestet. Das Emirat will bis 2030 nach Angaben der Verkehrsbehörde ein Viertel seines Transportsystems autonom betreiben.

(APA/AFP/TF)