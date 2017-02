Thomas Filzer lässt im Ö3-Studio die Hosen runter

Diese Woche hat Ö3-Moderator Thomas Filzer ganz ungeniert mit einer ganz gewagten Styling-Kombination begonnen.

Bekleidet mit einem Sakko-Oberteil und einer stylishen Boxershort hat sich Thomas Filzer in Szene gesetzt. Der Grund für diesen Dresscode? Dies waren die Grammys. Die US-Sänger „Twenty One Pilots“ haben ihren ersten Award für „Stressed Out“ bekommen und diese in Unterhosen entgegengenommen. Dieser Szene hat Thomas Filzer anlässlich seiner am Abend stattfindeten Sendung spontan Tribut gezollt.

Das waren die Grammys 2017

„Ö3-Onlinecharts“ mit Thomas Filzer, 13. Februar 2017 (TF)