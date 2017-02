Guns N’ Roses verwechseln Melbourne mit Sydney

Die Rocker von Guns N’ Roses haben sich in Melbourne eine Peinlichkeit par excellence geleistet.

Nicht nur, dass die Band zunächst mehr als 70.000 Zuschauer über eine Stunde warten ließ. Als die Band dann endlich auf die Bühne kam, rief ein Ansager der Menge ein lautes „Sydney“ entgegen. Reagiert haben die Zuschauer ungehalten mit lauten Buh-Rufen. Zwischen den beiden australischen Großstädten herrscht nämlich seit jeher ein Konkurrenzkampf.

Die Band entschuldigte sich sofort via Twitter

Melbourne!

Accidentally after 30 years McBob made an error, we're truly sorry. Thank you for coming out tonight!